صرف 53% من المقررات التموينية لشهر يونيو في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، صرف 53% من المقررات التموينية لشهر يونيو، بمبلغ 22.7 مليون جنيه، بموجب البطاقات التموينية لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم الحكومي.

وأضافت المديرية، اليوم الثلاثاء، أن من بين المقررات التي جرى صرفها، سلعًا حرة بمبلغ 880 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لـ 37 ألف بطاقة تموينية.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، إنه جرى صرف 17 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز البلدية بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف 2.8 مليون رغيف في اليوم، وصرف كمية قدرها 1235 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.