جامعة القاهرة: تخصيص 5 مقرات لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه جرى تخصيص 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه؛ لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، على أن تبدأ هذه المواقع في استقبال الراغبين في تلقي اللقاحات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن المقرات المخصصة ستكون في كليات الهندسة والحقوق والتجارة، بالإضافة إلى موقع بمركز خدمة المجتمع وآخر بمركز التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

وأضاف الخشت - في تصريح اليوم - أن توسيع نطاق حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها بلقاح فيروس كورونا، يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها؛ والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الراغبين في تلقي اللقاح عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح (egcovac.mohp.gov.eg) واختيار إدارة جنوب الجيزة الصحية كمقر للتطعيم، مشيرًا إلى أن اللقاح المتوفر هو اللقاح الإنجليزي "أسترازينيكا" مع إمكانية توفير اللقاح الصيني "سينوفارم" لكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، وذلك بناءً على ما يقرره الطبيب المختص المتواجد بمقر التطعيم.

وقال إن الأولوية في تلقي اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الجاري، لافتًا إلى توجيه رئيس الجامعة إلى ضرورة إعداد دليل استرشادي مختصر يضم مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابات وما يستجد من استفسارات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في هذا الشأن.