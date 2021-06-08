تحرير 84 محضرًا للمتسولين بميادين وشوارع قنا.. والمحافظ: ظاهرة خبيثة

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

حررت محافظة قنا، 84 محضرًا لمتسولين، وذلك منذ انطلاق حملات مكافحة التسول في الثامن من مايو الماضي وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بالتنسيق بين مديريتي أمن قنا والتضامن الاجتماعي ومجالس المدن والقرى.

وأشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في تصريحات صحفية إلى أن لجان وحملات مكافحة التسول ستواصل عملها في شوارع المحافظة، للقضاء على هذه العادة الخبيثة التي تسيء للشكل الحضاري للمحافظة، وتسبب إزعاجًا للمواطنين.

كان محافظ قنا، أصدر قرارًا في الثامن من مايو الماضي، برقم 288 لسنة 2021 يتضمن تشكيل لجان في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية أمن قنا، بهدف مكافحة ظاهرة التسول بعد تكرار شكاوى المواطنين من انتشارها بعدد من ميادين المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاءهم بعد فحصهم اجتماعيًا.