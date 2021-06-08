مصادر امنية بمدينة سبها تؤكد انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة أمنية بالمدينة

اسماعيل عبد الحي - قالت مصادر امنية بمدينة سبها إن انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف بوابة مفرق أبناء المازق شرق المدينة ما أدى سقوط عددا من القتلى والجرحى جراء هذا التفجير.

وأكدت المصادر أن التفجير الإرهابي نتج عنه استشهاد رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها النقيب " إبراهيم عبد النبي " واستشهاد الضابط "عباس الشريف " وإصابة " أحمد الجهيمي" أحد عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وكان مركز سبها الطبي قد أكد عبر صفحته الرسمية مساء اليوم أن قسم الحوادث استقبل ثلاث حالات من ضحايا الحادث من بينهم حالتي وفاة، فيما تخضع الحالة الثالثة للرعاية الصحية بغرفة العناية الفائقة.