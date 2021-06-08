ضربة جديدة يتلقاها نتنياهو من داخل حزبه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 10:04 صباحًا

أعرب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين عن رغبته في التنافس على رئاسة حزب “الليكود”، مشيرا في محادثات مغلقة مع قياديين في الحزب إلى ضرورة “رحيل” الرئيس الحالي بنيامين نتنياهو.

حسبما ذكر موقع “مكان”، فقد اجتمع إدلشتاين خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في “الليكود” بهدف الحصول على دعمهم لتحركه.

في نهاية العام الماضي، أعلن جدعون ساعر المنافس البارز لنتنياهو في “الليكود”، انشقاقه عن الحزب، ليؤسس حزبا يمينيا جديدا أطلق عليه “الأمل الجديد”. وانضم ساعر قبل أيام إلى الائتلاف الذي شكلته 8 أحزاب بهدف إقامة “حكومة التغيير” والإطاحة بحكومة نتنياهو، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.