ماكنزي: وجود قواتنا في المنطقة لمنع إيران من التمادي في أنشطتها الخبيثة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 8:57 صباحًا

شدد قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي فجر الثلاثاء، على ان الوجود الأميركي في المنطقة هدفه منع إيران من التمادي في أنشطتها الخبيثة، مؤكدا أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأبرز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

أضاف أن الحوثيين ليس لديهم رغبة في إنهاء الأزمة اليمنية، مشددا على أن مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها أولوية أميركية عالية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الاثنين، إن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأضاف أن إيران منخرطة في مجموعة من الأعمال السيئة بالمنطقة، مؤكدا أنها إذا كانت على وشك امتلاك سلاح نووي سيصبح الأمر أسوأ.

كما حذر قائلا “إذا استمر البرنامج النووي الإيراني فسينخفض الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع”، لافتا إلى أنه من غير الواضح بعد إذا ما كانت إيران مستعدة للقيام بكل ما يلزم للامتثال إلى الاتفاق النووي، وذلك بحسب “العربية”.