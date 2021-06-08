الفريق أول محمد حمدان دقلو: الجيش السوداني والدعم السريع في "خندق واحد"

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حمديتي)، توتر العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع.



واعتبر في كلمة أمام عدد من قوات الدعم السريع، أن هذا الحديث "شائعة"، مشددا على أن "الجيش والدعم السريع في خندق واحد"، موضحا "عدم وجود حاجة تؤدي إلى الخلاف بينهما"، وأضاف أن "السودان ملتهب لأن هناك من يعمل على نشر الشائعات والفتن".

ووجه حميدتي رسالة لقوات الدعم السريع قائلا: "أنتم والقوات المسلحة شيء واحد، ولن نوجه سلاحنا على بعض"، وتابع: "نحن الآن طوينا صفحة الحرب لا نريد مشاكل، بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد".

كانت قد نشرت وسائل إعلام محلية سودانية، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود توتر وخلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة خلال الأيام الماضية.