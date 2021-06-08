ارتفاع حصيلة حادث القطار في باكستان لـ63 قتيلا

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلن مسؤولون في خطوط السكك الحديد الباكستانية، أن 63 شخصا على الأقل قتلوا في حادث القطار بجنوب باكستان، الإثنين.



وأصد المسؤولون لائحتين بالقتلى بينهم 12 لم تحدد هوياتهم قضوا في الحادث الذي وقع في وقت مبكر، الإثنين، حين خرج قطار عن سكته واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس.

الحصيلة السابقة كانت تشير إلى 43 قتيلا.

وكان متحدث باسم السكك الحديد الباكستانية قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن فرق الإسعاف تنشط في الموقع لإخراج عدد غير معروف من الركاب العالقين في حطام قطار "ملت إكسبرس" قرب داهاركي في إقليم السند.

وخرج القطار القادم من كراتشي عن مساره، فجر الإثنين، قرب مدينة داهاركي قبل أن يصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، حسب المتحدث.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعرب عن "صدمته". وأكد في حسابه الرسمي على تويتر الإثنين: "أمرت بإجراء تحقيق كامل يتعلق بالافتقار إلى السلامة في السكك الحديدية".

وتتكرر حوادث القطارات في باكستان، إذ تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

كما تعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.

في عام 1990، أدى تصادم قطارين في إقليم السند إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 700 آخرين بالقرب من بلدة سوكور عندما اصطدمت قافلة مزدحمة مكونة من 16 عربة بقطار شحن.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لقي 75 شخصًا على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.