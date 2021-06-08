حبس منتجة مشهورة بسبب فنان شاب في مصر

بغداد - ياسين صفوان - أيدت محكمة مصرية غيابيا حكم حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات، بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي وخيانة الأمانة بموجب توكيل رسمي.

وقامت الطباخ بمعارضة الأحكام لعدم علمها ولكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة 5/17 بتأييد أحكام السجن وإلزامها بالتعويض المالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها، بحسب روسيا اليوم

وكانت سارة الطباخ، اتهمت خطيبها السابق محمد الشرنوبى، في محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة، إنها كانت في زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفي قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

فيما قال الشرنوبى، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.