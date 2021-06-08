الإمارات تدين بشدة "مجزرة محطة الوقود" في مأرب وتطالب بموقف دولي ضد الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بالصواريخ والطائرات المفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عددا كبيرا من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة المليشيات، يفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.