شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تطوّراً في العالم.. اعتقال المئات في مداهمة دولية ضد الجريمة المنظمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
8 يونيو 2021
10:37 صباحا
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سيدني-أ.ف.ب
أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أنّ الشرطة الدولية (إنتربول) نفّذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي «الأكثر تطوّراً في العالم» لمكافحة الجريمة المنظّمة حول العالم، مشيرة إلى أنّ عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا الإنجاز في أستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات.
وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنّ تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكّن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، ممّا سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.
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