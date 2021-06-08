شكرا لقرائتكم خبر عن فوجيموري تتحدث عن «سلسلة مخالفات» بالانتخابات الرئاسية في البيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما-أ.ف.ب

أعلنت كيكو فوجيموري، مرشّحة اليمين الشعبوي في الانتخابات الرئاسية في البيرو، مساء الاثنين، أنّ هناك «مؤشّرات على حصول تزوير» في الاقتراع الذي جرى الأحد، وأظهرت نتائجه شبه النهائية أنّ منافسها اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو يتقدّم عليها بفارق طفيف.

وقالت فوجيموري خلال مؤتمر صحفي إنّ هناك «سلسلة مخالفات» و«مؤشّرات على حصول تزوير»، في وقت كانت فيه نتائج فرز 96% من الأصوات تُظهر منافسها اليساري متقدّماً عليها بأقلّ من نقطة مئوية.

وفي الساعة 21:25 من مساء الاثنين (02:25 من فجر الثلاثاء) أظهرت نتائج فرز 96% من الأصوات أنّ كاستيو يتقدّم على فوجيموري بـ95,508 أصوات، وفقاً للمكتب الوطني للعمليات الانتخابية.

وتعني هذه النتيجة أنّ كاستيو حصل على 50.28% من الأصوات في حين حصلت فوجيموري على 49.72% من الأصوات.

ومنذ صدور أول نتيجة رسمية جزئية إثر فرز 42% من الأصوات مساء الأحد، لم ينفكّ كاستيو يقلّص الفارق بينه وبين فوجيموري والذي كان ستّ نقاط مئوية.

وتمكّن المرشّح اليساري المتشدّد من تقليص هذا الفارق والتقدّم على منافسته اليمينية الشعبوية بفضل أصوات سكّان المناطق الريفية الذين يؤيّدونه بقوة.