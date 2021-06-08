أمين عام حلف الأطلسي: الصين لا تشاركنا قيمنا

واشنطن- رويترز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: إن زعماء الحكومة الصينية «لا يشاركوننا قيمنا»، وذلك بعد خروجه من اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في البيت الأبيض، إن من المقرر أن يحضر بايدن قمة للحلف في بروكسل يوم 14 يونيو/حزيران، سيجري خلالها بحث قضايا من بينها الصين وروسيا. ويقول ستولتنبرج إن الحلف يتفق مع نهج بايدن تجاه روسيا، بما في ذلك الحوار الذي سيجري بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في جنيف.