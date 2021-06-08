عقوبات أمريكية ضد المتورطين في النزاع المسلح غربي الكاميرون

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد المتورطين في تأجيج النزاع المسلح غربي الكاميرون، المستمر منذ 4 أعوام.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه تم فرض قيودا على منح تأشيرات للمتهمين بتأجيج العنف في غرب الكاميرون، الذي يشهد منذ 4 سنوات مواجهات ضارية بين الجيش والانفصاليين الناطقين بالإنجليزية.

ومنذ سنوات، تشعر الأقلية الناطقة بالإنجليزية في المناطق الواقعة بأقصى الغرب، بالتهميش من جانب الغالبية الناطقة بالفرنسية والرئيس بول بيا الذي يحكم منذ 38 عاما.

وقال بليكن إن القيود على منح التأشيرات ستطال الذين "يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئين في تقويض الحل السلمي للأزمة في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون".

وأضاف في بيان: "سنواصل دعوة كل من الحكومة الكاميرونية والمجموعات الانفصالية المسلحة إلى وضع حد للعنف والانخراط في حوار من دون شروط مسبقة".

في السنوات الأربع الماضية قتل أكثر من 3500 شخص، وفر أكثر من 700 ألف من ديارهم هربا من النزاع.