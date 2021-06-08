وزير الخارجية الأمريكي: مصر تلعب دورًا هامًا في استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالمنطقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة



وقال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي مساء الإثنين، لم نكن لنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين لولا مشاركة مصر كوسيط.

وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما في استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جو بايدن خلال كلمته للتعليق على الهدنة في قطاع غزة، "أعبر عن امتناني للرئيس المصري الذي لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".

وأوضح بايدن، أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المدنيين، وتابع قائلًا: "وجهت الشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي على قرار وقف إطلاق النار وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستعمل مع السلطة الفلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة.