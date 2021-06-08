شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تؤكد وقوفها مع ليبيا بعد هجوم «سبها» الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا أمنيًا بمدينة سبها الليبية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن استنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت الأردن وقفها مع ليبيا للحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب ليبيا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.