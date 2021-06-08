لكشف التجاوزات.. إلزام عناصر إنفاذ القانون بأمريكا بارتداء الكاميرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة العدل الأمريكية إن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيُلزمون بوضع كاميرات مراقبة تُثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مهامهم.

وتأتي هذه الخطوة لتضيف إجراء للمساءلة فُرض بالفعل على العديد من إدارات الشرطة على المستوى المحلي والولايات، للحد والكشف عن التجاوزات.



ومُنع العملاء الفيدراليون في السابق من ارتداء الكاميرات، وهي سياسة كانت مصدرا للتوتر أثناء العمليات المشتركة مع شرطة الولايات والشرطة المحلية.

وتعكس التعليمات الجديدة، التي أعلنتها ليزا موناكو نائبة وزير العدل، توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أبدت تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وسيُطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.