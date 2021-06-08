انتخابات الرئاسة في البيرو.. اتهامات بالتزوير وتقدم المرشح اليساري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كيكو فوجيموري، مرشّحة اليمين الشعبوي بانتخابات الرئاسة في البيرو، أنّ هناك "مؤشّرات على حدوث تزوير.

ولفتت فوجيموري خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التزوير حدث في الاقتراع الذي جرى الأحد الماضي، وأظهرت نتائجه شبه النهائية أنّ منافسها اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو يتقدّم عليها بفارق طفيف.



وقالت إنّ هناك "سلسلة مخالفات" و"مؤشّرات على حدوث تزوير"، في وقت كانت فيه نتائج فرز 96% من الأصوات تُظهر منافسها اليساري متقدّماً عليها بأقلّ من نقطة مئوية.





وأظهرت نتائج فرز 96% من الأصوات أنّ كاستيو يتقدّم على فوجيموري بـ95,508 أصوات، وفقاً للمكتب الوطني للعمليات الانتخابية.

وتعني هذه النتيجة أنّ كاستيو حصل على 50.28% من الأصوات في حين حصلت فوجيموري على 49.72% من الأصوات.





ومنذ صدور أول نتيجة رسمية جزئية إثر فرز 42% من الأصوات مساء الأحد الماضي، لم ينفكّ كاستيو يقلّص الفارق بينه وبين فوجيموري والذي كان ستّ نقاط مئوية.

وتمكّن المرشّح اليساري المتشدّد من تقليص هذا الفارق والتقدّم على منافسته اليمينية الشعبوية بفضل أصوات سكّان المناطق الريفية الذين يؤيّدونه بقوة.