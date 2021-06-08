البيت الأبيض عن الاجتماع المزمع بين بايدن وبوتين: ليس مكافأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر البيت الأبيض أن الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف ضروري ومهم.

وقال مستشار بايدن للأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن الإثنين إن بايدن سيجتمع مع نظيره الروسي على وجه التحديد بسبب خلافات البلدين، وأكد: "لا نعتبر لقاء ما مع الرئيس الروسي مكافأة.. نحن نعتبر ذلك جزءا حيويا من الدفاع عن مصالح أمريكا وقيمها".



وسينعقد الاجتماع بعد مشاورات بايدن مع رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن توقيت القمة مع بوتين لا يمكن أن يكون أفضل.

وقال سوليفان: "عندما يعود بايدن إلى واشنطن الأسبوع المقبل، نعتقد أننا سنكون في وضع أقوى عمليا لإدارة التهديدات والتحديات الرئيسية التي يواجهها هذا البلد".

وأكد سوليفان أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل اجتماع مباشر بين القادة، وهذا صحيح بشكل خاص مع بوتين، الذي يتمتع "بأسلوب شخصي للغاية في صنع القرار".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي في 16 يونيو/ حزيران في جنيف، وهو الاجتماع الأول منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون ثان، ويأتي في وقت يسوده توتر كبير بين واشنطن وموسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي الجمعة، أنه في ضوء الصراع الأوكراني والتوترات مع روسيا، كان يود أن ينسق بايدن معه في اجتماع شخصي قبل الاجتماع مع بوتين. ولم يحدث ذلك.