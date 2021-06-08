القبض على تاجر مخدرات عمره «9 سنوات».. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية، مؤخراً، القبض على أصغر «تاجر مخدرات»، يبلغ من العمر 9 سنوات، وفق «سكاي نيوز عربية».



واعتقلت الشرطة، الطفل الذي لا يزال في المدرسة الابتدائية، لحيازته مخدرات بغرض الاتجار والتوزيع. ولا يمكن توجيه الاتهامات له، كون سنه أقل من 10 أعوام، وهي سن المسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية.