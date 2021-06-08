- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على تاجر مخدرات عمره «9 سنوات».. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ألقت الشرطة البريطانية، مؤخراً، القبض على أصغر «تاجر مخدرات»، يبلغ من العمر 9 سنوات، وفق «سكاي نيوز عربية».
واعتقلت الشرطة، الطفل الذي لا يزال في المدرسة الابتدائية، لحيازته مخدرات بغرض الاتجار والتوزيع. ولا يمكن توجيه الاتهامات له، كون سنه أقل من 10 أعوام، وهي سن المسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية.