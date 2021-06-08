الملكة إليزابيث الثانية تستعد لحضور احتفال "تروبينج ذا كلر" لأول مرة بدون زوجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد الملكة إليزابيث الثانية لحضور احتفال "تروبينج ذا كلر"، لأول مرة بدون زوجها الراحل الأمير فيليب.



واحتفال "تروبينج ذا كلر" هو احتفال يؤديه أفواج من الجيوش البريطانية ودول الكومنولث، منذ القرن الـ 17، ووفقًا لمجلة "هالو" الأمريكية، تتجهز الملكة لحضور الحفل بإزالة أحد المقتنيات الثمينة لزوجها الراحل من قصر باكينجهام.

وذكرت المجلة أن ملكة إنجلترا سوف تزيل الكرسي الخاص بالأمير فيليب من غرفة العرش في القصر، وإلحاقه بباقي مقتنيات الأمير كتحية إجلال لدوق إدنبرة.

الكرسي تم تنجيده بالكامل من الحرير القرمزي الدمشقي، ويمتلك ظهر مرتفع يجعله يبدو ملكيًا بشكل واضح، ويوجد على ظهره حرف P خاص بالأمير Philip "فيليب".

وذكرت المجلة، أن الملكة تنوي تقديم معرضين خاصين لزوجها الراحل كتحية وداع أخيرة، وسوف يقام أحدهما في قلعة ويندسور، والآخر في قصر هوليرود في اسكتلندا، حيث يتم الاحتفاء بمراحل وأحداث مهمة في حياة الأمير الراحل فيليب.

ويتضمن المعرض أيضًا عدد من مقتنيات فيليب، منها: رداء وتاج التنصيب الذي ارتداه عام 1953 خلال تنصيب الملكة، وعدد من المقتنيات التي كانت موجودة في حفل زفاف الزوجين عام 1947.

ويقام المعرض في قلعة ويندسور في الفترة من 24 يونيو/حزيران وحتى 20 سبتمبر/أيلول.