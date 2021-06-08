وول ستريت جورنال: فيروس كورونا ربما تسرب من معمل بمدينة ووهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة أمريكية، مساء الإثنين،إن تقريرا أمريكيا خلص إلى أن فيروس كورونا ربما تسرب من معمل بمدينة ووهان الصينية.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تقريرا بشأن أصول فيروس كورونا "كوفيد-19"، أعده مختبر وطني تابع للحكومة الأمريكية، خلص إلى أن الفرضية القائلة بأن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان "معقولة" وتستحق مزيدا من التحقيق.

وأضافت الصحيفة أن الدراسة أعدها في مايو/ أيار 2020، مختبر لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، وأشارت إليها وزارة الخارجية الأمريكية عندما أجرت تحقيقا بشأن أصول الفيروس خلال الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي فبراير / شباط الماضي، اكتشفت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين علامات تدل على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في ديسمبر/ كانون الأول 2019 مما كان يعتقد سابقا.

وقال المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية التي زارت الصين مؤخراً، بيتر بن إمباريك، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الفريق وجد مؤشرات على انتشار أوسع نطاقا لفيروس كورونا في مدينة ووهان خلال ديسمبر/كانون الأول عام 2019، بما في ذلك وجود أكثر من 12 سلالة من الفيروس في المدينة بالفعل في ذلك التوقيت.

وأضاف: "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر، وهو اكتشاف جديد".