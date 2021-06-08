الهند تُسجل أقل من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 86 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 28 مليونا و996 ألفا و473 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2123 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 351 ألفا و309 أشخاص.

وأفادت بأن 182 ألفا و282 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و341 ألفا و462 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و303 آلاف و702 حالة.​