من جواتيمالا.. هاريس توجه رسالة واضحة إلى الراغبين في الهجرة إلى أميركا

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وجهت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس رسالة واضحة يوم الاثنين إلى المهاجرين المحتملين من أميركا الوسطى، قائلة إنهم "سيعودون" إذا حاولوا عبور الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني".

وقالت هاريس، من عاصمة جواتيمالا في أول رحلة خارجية لها كنائبة للرئيس، خلال محادثاتها مع الرئيس أليخاندرو جياماتي، إنه يجب على رئيس البلاد وزعماء إقليميين آخرين أن يعملوا على الحد من الفقر والعنف والفساد وأن يقدموا لمواطنيهم أسبابا للبقاء في بلدانهم الأصلية لخلق "أمل" للمواطنين بشأن مستقبلهم هناك، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.

وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحفى مشترك مع جياماتي "أعتقد أنه إذا جئتم إلى حدودنا فسيجري إعادتكم .. لذلك دعونا نثني أصدقاءنا أو جيراننا أو أهالينا عن الشروع في رحلة خطيرة للغاية".

ومن المقرر أن تواصل هاريس رحلتها إلى مكسيكو سيتى في وقت لاحق فى المحطة الثانية فى رحلة تستغرق يومين. ومن المقرر أن تجتمع اليوم الثلاثاء مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.