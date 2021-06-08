زعيم المافيا التركي يكشف العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها مقربون من أردوغان وحزبه

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

يستمر زعيم المافيا التركي سادات بكر بتوجيه المزيد من الاتهامات حول تورط حلقة مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء من حزبه في قضايا وملفات غير قانونية.



فقد نشر مقطع فيديو جديد لمحادثة دارت بينه وبين أحد أقارب الرئيس التركي، كشف فيها تورط الأخير في إرسال أسلحة إلى عناصر في جبهة النصرة (التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة) في سوريا.

وكتب بكر في تغريدة عبر حسابه الخاص على توتير، "المكالمة الهاتفية التي أجريتها مع سردار أكشي، صاحب شركة لازويل لتوزيع النفط، وزوج ابنة شقيق الرئيس أردوغان، بشأن ضرب نائب في مركز الشرطة وإمدادات عسكرية متجهة إلى سوريا".

وفي مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 13 دقيقة تقريباً، تلقى زعيم المافيا البالغ من العمر 49 عاماً تأكيداً من أكشي، بشأن معرفة ومشاركة الأخير في توفير الأسلحة لمساعدة المتطرفين في سوريا.

وكان بكر قال في فيديو سابق نشره الشهر الماضي، أن تركيا أرسلت أسلحة إلى عناصر "النصرة" في سوريا من خلال SADAT وهي شركة أمن خاصة، شكلها كبير المستشارين العسكريين لأردوغان ، عدنان تانريفيردي.

كما شارك في ذات المقطع السابق، تفاصيل التعاون بين المسؤولين الأتراك و"جبهة النصرة"، مشيراً إلى قرار إرسال معدات عسكرية إلى التركمان السوريين.

وأشار إلى أن متين كولونك، نائب من حزب أردوغان الحاكم، شارك في الخطة، من أجل الحصول على إذن لإرسال الشاحنات عام 2015.

يذكر أن بكر نشر على مدى الأسابيع الماضية، سلسلة مقاطع مصورة، كشف فيها العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها مقربون من أردوغان وحزبه، ما أثار جدلاً كبيراً في الشارع التركي، وسط مطالبات من قبل البعض بفتح تحقيق لمعرفة حقيقة الأمور.