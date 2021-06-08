شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مروع يدمر مئات الأكواخ في عاصمة بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاح حريق مدمر أحد أكبر الأحياء الفقيرة في دكا عاصمة بنجلاديش، مما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 100 كوخ في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

وقال ليما خانوم، ضابط المناوب بمقر خدمة الإطفاء لشينخوا، إن 18 وحدة إطفاء قاتلت بشدة لساعات لإخماد الحريق، في حوالي الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الان، من حي سات تولا الفقير في منطقة موهاخلي بدكا، وهو مجمع سكني مكتظ بالسكان، هو موطن لكثير من السكان الفقراء.

وصرح نائب مدير خدمة الإطفاء والدفاع المدني ديباشيش باردهان لوكالة أنباء شينخوا، بأنهم لم يحددوا بعد السبب الدقيق للحريق، مشيرا إلى أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 3:59 صباحا بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين وسرعان ما اجتاح منطقة بها حوالي 2000 كوخ في الحي الفقير.

وذكر المسؤول الكبير، أن "ما لا يقل عن 100 من الأكواخ المصنوعة من خردة الحديد والبلاستيك والكرتون دمرت بالكامل في النيران المدمرة"، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن عدد الأكواخ التي دمرت كليًا أو جزئيًا في الحريق بلغ 500.

وشوهد العديد من سكان الأحياء الفقيرة المتضررين في سماء مفتوحة صباح أمس الاثنين، حيث ترك معظمهم وراءهم كل الأشياء الثمينة لإنقاذ حياتهم.