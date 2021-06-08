أمريكا تصادر أموالا بعملة "بتكوين" دفعتها شركة كفدية لقراصنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادرت الولايات المتحدة الأمريكية أموالا بعملة "بتكوين" المشفرة، كانت جزء من فدية دفعتها إحدى الشركان القراصنة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها استعادت نحو 2.3 مليون دولار في فدية بالعملة المشفرة "بتكوين" دفعتها شركة كولونيل بايبلاين، لقراصنة شنوا أخطر هجوم إلكتروني في الولايات المتحدة.



وأوضحت ليزا موناكو نائبة وزير العدل الأمريكي، أن محققين صادروا 63.7 بتكوين، قيمتها الآن حوالي 2.3 مليون دولار، دفعتها "كولونيل" بعد الهجوم الذي تعرضت له منظومتها الإلكترونية الشهر الماضي، وأدى إلى نقص حاد في الإمدادات إلى محطات الوقود في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ووافق قاض في سان فرانسيسكو على مصادرة الأموال التي قالت شهادة قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي إنه توصل إليها بعد حيازة مفتاح خاص لفتح حافظة البتكوين للقراصنة المسؤولين عن الهجوم، فيما لم يتضح كيف توصل مكتب التحقيقات إلى هذا المفتاح.

وكانت كولونيال بايبلاين قالت إنها دفعت للقراصنة حوالي خمسة ملايين دولار لاستعادة منظومتها الإلكترونية.

وهبطت قيمة بتكوين في الأسابيع القليلة الماضية ليجري تداولها حول 36 ألف دولار الاثنين بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 63 ألف دولار في أبريل نيسان.