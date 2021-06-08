تقرير يكشف أن ارتفاع التضخم يهدّد ملايين الأسر التركية بالجوع

أثار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1٪ اعتباراً من بداية الشهر غيظ الأتراك الذين يعانون من ضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع التضخّم إلى مستويات قياسية، ما يهدّد ملايين الأسر التركية بالجوع والحاجة.

وفي هذا السياق يقول الكاتب التركي أوغوز دمير في مقال منشور له، في صحيفة قرار، إنّه عندما تنظر إلى الوراء ترى أنه كانت هناك زيادة تلقائية في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1٪ في بداية كل شهر لمدة ستة أشهر بالفعل، ويمكن أيضًا زيادة الكهرباء تلقائيًا حسب الحاجة، كما يتم أيضًا تعديل أسعار البنزين تلقائيًا.

ويتحدد معدل زيادة الحد الأدنى للأجور بالملايين وملايين الموظفين العموميين والملايين من المواطنين المتقاعدين على أساس معدل التضخم نصف السنوي أو السنوي، اعتمادًا على وتيرة زيادات الأجور.

كما شدّد الكاتب أنّ الخسارة التي يواجهها الحد الأدنى للأجور مع بنود المصروفات كما في الجدول، بسبب الزيادة في الأسعار، تتزايد كل شهر. في نهاية ستة أشهر، يتجاوز إجمالي 700 ليرة تركية. خلال فترة الستة أشهر هذه، يحصل الموظفون على 700 ليرة تركية إضافية من جيوبهم، فقط بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من استهلاك نفس البضائع. ويخسر هذا المبلغ بشكل تراكمي من راتبه بسبب ارتفاع الأسعار.