معارض تركي يوجه انتقادات حادة لأردوغان ونظامه

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، التزام الجهات القضائية الصمت تجاه الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا سادات بكر، لعدد من المسئولين الحاليين والسابقين.

وتعليقا على مقاطع الفيديو التي يبثها سادات بكر، اعتبر باباجان أن عدم اتخاذ النيابة العامة إجراءات على الرغم من تداول الادعاءات بشكل واضح وصريح هو أمر في غاية الخطورة.

أضاف قائلا: “هناك شخصيات معنية من هذه الادعاءات ومن بينهم مقربين للرئيس والعديد من الوزراء والبلديات والأوقاف والصحفيين والجمعيات. تم تداول الادعاءات علانية، لكن النيابة لم تبدأ إجراءاتها للتحقيق في الأمر. هذا وضع شديد الخطورة”.

وطالب زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، بإسناد الأمر إلى كوارد ذات كفاءة وجه السرعة، قائلا: “بإمكان تركيا التحسن بقدر سرعة استيقاظها من هذا الكابوس، فسبب كل هذه المشكلات هو الإدارة السيئة. عندما يبدأ السياسيون في تلقي المال من الكيانات الغير قانونية حتى ولو بشكل جزئي فإن هذا الأمر يفتح المجال أكثر أمام تلك الكيانات الغير قانونية. البلاد تغرق في مستنقع”.