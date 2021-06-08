القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع له داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن تحقيق الشركة فائض ربح قدره 799 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019/2020، ونستعرض فيما يلى 4 أرقام هامة عن موازنة الشركة القباضة للأدوية:

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن أرباح الشركة القابضة للأدوية ذكرت فى البرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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