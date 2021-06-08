شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن أرباح الشركة القابضة للأدوية ذكرت فى البرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع له داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، عن تحقيق الشركة فائض ربح قدره 799 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019/2020، ونستعرض فيما يلى 4 أرقام هامة عن موازنة الشركة القباضة للأدوية:
- الشركة القابضة للأدوية حققت فائض ربح قدره 799 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019/2020.
- بلغت نسبة العائد على الأموال المستثمرة نحو 25% بنسبة نمو 50% عن العام المالى 2018/2019.
- الشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة حققت أرباح بلغت نحو 418 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020.
- حققت الشركات التجارية التابعة للشركة القابضة للادوية أرباحا بلغت قيمتها نحو 380 مليون جنيه.