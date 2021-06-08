محمد الفلاح - المسماري: الإخوان يسعون لعرقلة الانتخابات.. ومصر ساندت كل الليبيين

الثلاثاء 8 يونيو 2021

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المساري، الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لعرقلة الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر/كانون الاول المقبل.



وأكد المسماري، في مداخلة تلفزيونية على فضائية "الحدث"، أن التنظيمات الإرهابية وتنظيم الإخوان توجه رسالة عبر تفجير سبها (جنوب) بأن هذا التفجير سيكون مصير ليبيا لو ذهبتم للانتخابات.

ولفت إلى أن مجلس النواب الليبي اشترط خلال منح الثقة للحكومة تسليم السلطة في 24 ديسمبر/كانون الأول وبالتالي سيحدث فراغ سياسي في اليوم التالي.

وشدد المتحدث على أن الجيش الليبي حريص على أمن البلاد حيث نجح في توجيه ضربات مؤلمة للمجموعات الإرهابية في الجنوب الليبي منذ 2018 حتى مساء أمس الأحد عبر القضاء على الكثير من التكفيريين وأعمالهم تتقلص.

وأشار إلى أن الجيش ينتظر نتائج التحقيقات بالمنطقة العسكرية سبها حول الحادث الذي وقع الأحد، والذي يحمل سمات التنظيمات الإرهابية.

وحذر المتحدث باسم الجيش الليبي من ذهاب البلاد نحو مزيد من العمليات التفجيرية والإرهاب.

وثمن دور مصر في الأزمة الليبية، مؤكدا أن القاهرة أثبتت أنها تدعم كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب.

والأحد، أكدت مديرية أمن سبها أن سيارة مفخخة يقودها إرهابي انفجرت فور وصولها إلى وسط بوابة المدينة بين الآليات والأفراد، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي فرع ‎سبها إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز عباس أبوبكر الشريف، بالإضافة إلى 3 مصابين، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة.

ولاحقا، أعلن تنظيم" داعش" الغرهابي مسئوليته عن الحادث متوعدا بالكثير من العمليات الإرهابية.