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أمين عام حلف الأطلسي يهاجم الصين.. ماذا قال؟

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الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن زعماء الحكومة الصينية "لا يشاركوننا قيمنا"، وذلك بعد خروجه من اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين.

وذكر ستولتنبرج للصحفيين في البيت الأبيض، إن من المقرر أن يحضر بايدن قمة للحلف في بروكسل يوم 14 يونيو حزيران، سيجري خلالها بحث قضايا من بينها الصين وروسيا.

وأوضح ستولتنبرج أن الحلف يتفق مع نهج بايدن تجاه روسيا، بما في ذلك الحوار الذي سيجري بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في جنيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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