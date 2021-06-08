شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حقوق يتمتع بها المبحوث وفقا لقانون البحوث الإكلينكية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر برقم 214 لسنة 2020، المبحوث ثلاثة حقوق رئيسية خلال عملية البحث نستعرضها فيما يلى وفقا لنص المادة رقم 12 من القانون:
- الحق فى الانسحاب من البحث الطبى وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك ، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه .
- عدم الإفصاح عن هويته أو أى بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمى الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانونى .
- الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة ، ويُستثنى من طلب موافقة المبحوث فى هذه الحالة، الحالات التى يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبى والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة فى طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة .