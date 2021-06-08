منظمة تطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولي لجرائم الحوثيين في مأرب

وأدانت المنظمة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ), المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق مدنيين في مدينة مأرب.
وأشارت المنظمة - بمقرها في أمستردام - إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكد تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.
وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍ لاستهداف المدنيين، في محافظات مأرب والحديدة وتعز اليمنية التي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومن يقف وراءهم.
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