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جريمة كراهية.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في هجوم "متعمد" بكندا

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محمد الفلاح - جريمة كراهية.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في هجوم متعمد بكندا

الثلاثاء 8 يونيو 2021

قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل في هجوم "متعمد" نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية.

 

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به شاب في العشرين أوقف بعيد الهجوم ووجهت إليه الإثنين تهمة ارتكاب 4 جرائم متعمدة ومحاولة قتل.

 

وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم: "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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