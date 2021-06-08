عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: مصر تلعب دورا مهما في استقرار الشرق الأوسط

الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي مساء الإثنين، لم نكن لنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين لولا مشاركة مصر كوسيط.

وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما في استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جو بايدن خلال كلمته للتعليق على الهدنة في قطاع غزة، "أعبر عن امتناني للرئيس المصري الذي لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".

وأوضح بايدن، أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المدنيين، وتابع قائلًا: "وجهت الشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي على قرار وقف إطلاق النار وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستعمل مع السلطة الفلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت أن قرار إسرائيل وقف إطلاق النار ستعقبه مفاوضات حول ترسيخه على الأرض.

وأكدت المصادر، أن مصر ستبدأ وساطتها بين الطرفين على الفور مع التأكد من صمود وقف إطلاق النار على الأرض.

ووفق المصادر نفسها، فإن العديد من الدول اعتبرت أن وقف إطلاق النار أولوية، ومن ثم سيجري البحث سريعا في خطوات ترسيخه على الأرض.

ولفتت المصادر إلى أنه ستكون هناك جهود دولية واسعة من أجل إعادة الإعمار بمشاركة الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.