اخبار العالم

بمشاركة القوات الجوية والمظلات .. انطلاق فعاليات التدريب المشترك «طويق ٢»

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - انطلقت فعاليات التدريب المشترك «طويق ٢» والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب .

يأتي التدريب «طويق ٢» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط .

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا