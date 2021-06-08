بمشاركة القوات الجوية والمظلات .. انطلاق فعاليات التدريب المشترك «طويق ٢»

الشارقة - اميمة ياسر - انطلقت فعاليات التدريب المشترك «طويق ٢» والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب .

يأتي التدريب «طويق ٢» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط .