بوتين يوقع على قانون إنهاء اتفاقية الأجواء المفتوحة

الشارقة - اميمة ياسر - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يقضي بإنهاء العمل باتفاقية "الأجواء المفتوحة".

موسكو - سبوتنيك. وأفاد موقع المعلومات القانونية عن توقيع الرئيس بوتين على قانون إنهاء اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تم توقيعها في هلسنكي بتاريخ 24 آذار/مارس 1992، وصدقت عليها روسيا عام 2001، وهي اتفاقية كانت تسمح للمشاركين فيها بالقيام بطلعات جوية فوق أراضي بعضهم البعض ومراقبة النشاطات العسكرية.

دخلت معاهدة الأجواء المفتوحة (OST) حيز التنفيذ في 1 كانون/ يناير 2002 وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، فقد سمحت لـ 34 دولة مشاركة بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

في نهاية أيار/ مايو الماضي، أعلنت واشنطن أنها ستنسحب بالتأكيد من المعاهدة، بحجة ما أسمته "الانتهاكات الروسية". ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن خسارة الاتفاق تمثل مدلولا سيئا.