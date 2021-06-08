شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عقود من تعاونهم مع إسرائيل.. «الإخوان» يتبرؤون من فرعهم داخلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبرأ تنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أمس، من فرعهم داخل إسرائيل بزعامة منصور عباس الذي تحالف مع قادة إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة بدل حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال التنظيم في بيان أصدره، أمس الإثنين، إن منصور لا ينتمي لهم فكريا أو تنظيميا، وكذلك حركته المسماة بالحركة الإسلامية وأنها بعيدة عن الإخوان. ونفى البيان صلة الجماعة بالحركة الإسلامية التي أسسها عبد الله نمر درويش قبل 50 عاما على أسس وأفكار الجماعة الإخوانية.

علاقة مريبة

وأكد مختصون في شؤون التنظيمات الإرهابية أن البيان الصادر، أمس الإثنين، عن فرع جماعة الإخوان في مدينة غزة الفلسطينية بشأن تبرؤ الجماعة من الإخواني المنتمي إلى الأقلية العربية في إسرائيل منصور عباس، هو محاولة من حركة حماس لغسل سمعة الإخوان من العلاقة المريبة بينها وتل أبيب.

قال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة: منصور عباس ظهر في أكثر من مناسبة مع شخصيات إسرائيلية لكن بعد انتشار صورته إلى جوار نفتالي بينيت، اليميني المتطرف وحلفائه بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان وضع الجماعة في موقف حرج وتعرضت لانتقادات حادة وبدأ عدد من المختصين والخبراء في فتح الملفات السرية حول طبيعة علاقة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والكيان الصهيوني والذي تلعب فيه دور الوسيط حركة حماس.

حماس وإسرائيل

وبشأن ما تضمنه بيان الجماعة، أمس الاثنين، عن أن منصور لا ينتمي لها فكريا أو تنظيميا، قال حمزة: أسلوب الإخوان نفعي براجماتي، والتنصل عن الأوراق المحروقة خصوصا في حال وجود غضب شعبي، وقد حدث ذلك في مواقف عدة مع قيادات إخوانية تم القبض عليها. لافتا إلى أن حركة حماس الذراع العسكرية للإخوان في المنطقة ترتبط بشكل وثيق مع إسرائيل، ومنذ تأسيسها على يد أحمد ياسين 1987 مع محمود الزهار وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهم وهي تتلقى تعليمات من تل أبيب. مؤكدا أن الحركة المسماة بالحركة الإسلامية المنتمي لها منصور عباس ليست بعيدة عن الإخوان، كما تزعم الجماعة.

تنظيم الإجرام

وقال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية إبراهيم ربيع: ليس غريبا موقف جماعة الإخوان الإرهابية إذ تلجأ دوما لأسلوب «ليسوا إخوان وليسوا مسلمين». وهذا ما تطبقه في موقفها من الحركة المسماة بالحركة الإسلامية المنتمي لها منصور عباس.

وتساءل إبراهيم ربيع: لماذا الاستغراب والاندهاش من اشتراك حزب الإخوان في إسرائيل في تشكيل حكومة الكيان الصهيوني، تنظيم الإجرام الإخواني تم تأسيسه لمهمة حصرية وهي برمجة المحيط الجغرافي بفلسطين بقبول الكيان الصهيوني؟

وأضاف: الصهيونية والإخوان توأمان، المصدر الراعي والمرجعية والمنهجية والمآلات واحدة، النموذج اليهودي للصهيونية (كيان الاحتلال الإسرائيلي) النموذج الإسلامي للصهيونية (تنظيم الإجرام الإخواني)، والصهيونية صنعوا كتابا موازيا للتوراة وهو التلمود (תלמוד) - كلمة عبرية معناها التعاليم، والإخوان صنعوا كتابا موازيا للقرآن وهو رسالة التعاليم لحسن البنا، ومؤسس الصهيونية تيودور هرتزل رجل غامض، ومؤسس الإخوان حسن البنا أكثر غموضا في أصل جنسيته نشأته واختفائه في معسكرات الإنجليز في الإسماعيلية 7 سنوات (1921-1928) وتتشابه الصهيونية والإخوان في كثير من المنطلقات.

علاقات سرية

وقال الباحث في العلاقات الدولية د. أيمن سمير إن تقارير دولية عدة كشفت العلاقات السرية والمريبة بين حماس والإخوان خصوصا ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي إذ إن هناك رجال أعمال من حماس كونوا ثروات داخل إسرائيل، لافتا إلى مواقف الحركة الإخوانية تؤكد دوما سعيها لضرب حركة فتح.

يذكر أن الحركة المسماة بالحركة الإسلامية تنتمي فعليا لتنظيم الإخوان في إسرائيل وتأسست على يد عبد الله نمر درويش الذي ولد في العام 1948 في كفر قاسم، وعقب تخرجه في العام 1971 من المدرسة الإسلامية في نابلس، وعمل نمر على تأسيس الحركة داخل الأراضي الفلسطينية بفكر حركة الإخوان المسلمين.

وفي العام 1972، أقام درويش أول نواة للحركة الإخوانية في كفر قاسم، ثم توسعت ووصلت إلى كفر برا، جلجولية، الطيرة والطيبة وأم الفحم وباقة الغربية وجت، والنقب، والناصرة وبلدات الجليل.