شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تفتح حدودها أمام سياح أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة التشيكي وزير ادم فويتيك أمس الإثنين أن بلاده ستفتح حدودها أمام السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وصربيا اعتبارا من 21 يونيو الجاري.

وقال فويتيك إنه يتعين على المسافرين تقديم ما يثبت أنه تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) أو تقديم نتيجة اختبار سلبية أو تقديم ما يثبت تعافيهم من المرض.

وأضاف وزير الصحة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط سيتم اعتبارهم على أنهم ملقحين لأغراض الدخول بعد 22 يومًا من تلقي اللقاح.

وتضرر قطاع السياحة في جمهورية التشيك بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا، إذ انخفض عدد نزلاء الفنادق الأجانب في عام 2020 بنحو 75 في المائة مقارنة بعام 2019

ومنذ فترة، سُمح للسياح الذين تم تطعيمهم من ألمانيا والنمسا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى جمهورية التشيك مرة أخرى إذا تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح قبل أكثر من 22 يومًا.

وأوضح وزير الصحة التشيكي أنه يجب ملء نموذج لدخول البلاد عبر الإنترنت.