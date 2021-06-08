بابا الفاتيكان «مذعور» إزاء اكتشاف مقبرة جماعية للأطفال في كندا

في الوقت الذي ترتبك فيه كندا بسبب اكتشاف مقبرة جماعية للأطفال في مدرسة كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية في السابق، أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن صدمته في تعليقات عقب صلاة التبشير الملائكي التقليدية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان اليوم الأحد.

وقال البابا بعد أسبوع من ظهور أنباء اكتشاف المقبرة: تلقيت الأنباء من كندا بفزع.

وتم اكتشاف مقبرة جماعية لـ 215 طفلا من السكان الأصليين الشهر الماضي في مدرسة كاملوبس الداخلية في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، والتي كانت تعمل بين عامي 1890 و 1978 تحت رعاية الكنيسة الكاثوليكية ثم انتقلت إدارتها إلى الحكومة في وقت لاحق.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه «يشعر بخيبة أمل عميقة» من موقف الكنيسة الكاثوليكية الآن وفي السنوات الماضية وأن الحكومة الكندية «لا تزال ترى مقاومة» من الكنيسة.

وقال البابا فرنسيس إنه انضم إلى الأساقفة للتعبير عن قربه من الشعب الكندي وأن الاكتشاف زاد من اليقين بشأن آلام الماضي.

وأضاف البابا إن العمل مستمر لتسليط الضوء على هذه المسألة، ودعا إلى الابتعاد عن أيديولوجية الاستعمار والاعتراف بحقوق جميع أبناء وبنات كندا.

كان اكتشاف الرفات قد تأكد للمرة الأولى من جانب روزين كازيمير، رئيسة جماعة «تكيملابس تي سيكويم» القبلية، التي كانت تعرف سابقا باسم رابطة هنود كاملوبس.

يشار إلى أن بعض الأطفال الذين تم اكتشاف رفاتهم لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات ولا يزال سبب وفاتهم مجهولا.

وأثارت القضية دعوات من مجموعات السكان الأصليين الكنديين للتحقيق بشأن جميع المدارس الداخلية السابقة.

وعلى مدار عقود من الزمن، كان يتم أخذ آلاف الأطفال من أسرهم ووضعهم في مدارس داخلية، حيث كان عليهم تعلم تقاليد المستعمرين الأوروبيين، وقد انتشر العنف والاعتداء الجنسي في المدارس.