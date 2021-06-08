اخبار العالم

حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع في "خندق واحد"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حمديتي)، توتر العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع.

واعتبر في كلمة أمام عدد من قوات الدعم السريع، أن هذا الحديث "شائعة"، مشددا على أن "الجيش والدعم السريع في خندق واحد"، موضحا "عدم وجود حاجة تؤدي إلى الخلاف بينهما"، وأضاف أن "السودان ملتهب لأن هناك من يعمل على نشر الشائعات والفتن".

ووجه حميدتي رسالة لقوات الدعم السريع قائلا: "أنتم والقوات المسلحة شئ واحدة، ولن نوجه سلاحنا على بعض"، وتابع نحن "الآن طوينا صفحة الحرب لا نريد مشاكل، بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد".

كانت قد نشرت وسائل إعلام محلية سودانية، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود توتر وخلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة خلال الأيام الماضية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا