عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدول أول جولة خارجية للرئيس الأمريكي.. تتضمن لقاء بوتين والملكة إليزابيث

الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365

فيما يلي بعض البنود الرئيسية في جدول رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تستمر ثمانية أيام إلى المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا، وهي أول جولة خارجية خلال رئاسته، وتبدأ الأربعاء وتستمر حتى 16 يونيو:



9 يونيو: يغادر بايدن وقرينته جيل واشنطن صباح الأربعاء، وسيكون أول توقف لهما بالمملكة المتحدة في قاعدة سلاح الجو الملكي ميلدنهول لتحية أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين هناك، وتضم ميلدنهول الجناح المئة لإعادة التزود بالوقود في الجو، وهو الجناح الوحيد الدائم لإعادة التزود بالوقود في الجو التابع لسلاح الجو الأمريكي في أوروبا.

10 يونيو: يجتمع بايدن مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في كورنوول في إنجلترا، حيث ستعقد قمة مجموعة السبع، وذلك لإعادة تأكيد العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

11 يونيو: يحضر بايدن قمة مجموعة السبع لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة؛ لطرح أولويات السياسة الأمريكية مثل الاقتصاد والوحدة بين الحلفاء.

12 يونيو: يواصل بايدن حضور اجتماعات قمة مجموعة السبع في كورنوول، ويعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء دول المجموعة.

13 يونيو: يختتم بايدن اجتماعاته في قمة مجموعة السبع، وبعد ذلك يجتمع وقرينته مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في قلعة وندسور، ثم يسافر إلى بروكسل للمبيت هناك.

14 يونيو: يجتمع بايدن مع زعماء حلف شمال الأطلسي ثم يعقد اجتماعا خاصا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

15 يونيو: يحضر بايدن مزيدا من اجتماعات حلف شمال ألأطلسي ثم يسافر إلى جنيف للمبيت هناك.

16 يونيو: يجتمع بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، إنه من غير الواضح إن كان الزعيمان سيعقدان مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع.