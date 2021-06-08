شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تدعو إلى إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الاثنين، إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.

وأكد شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من موتيجي توشيميتسو، وزير خارجية اليابان، أن التطورات الأخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية، وخطورة استمرارها دون التوصل إلى حل عادل وشامل للنزاع، وفقاً لمحددات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن الوزير موتيجي توشيميتسو، أبدى اهتماماً بالاستماع إلى رؤية مصر، إزاء الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المصري، مثمناً جهود مصر المتواصلة مؤخراً في هذا الشأن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار، والعمل على تثبيته. وأضاف المتحدث أن شكري استعرض التحركات والاتصالات المصرية في هذا الصدد، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية في سائر الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، عقد دبلوماسيون من مصر وبولندا، جلسة مشاورات سياسية، تناولت العلاقات الثنائية، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتطورات في الأراضي الفلسطينية. وترأس السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وفد مصر، فيما ترأس بافل يابلوفسكي، نائب وزير الخارجية البولندي للتعاون الاقتصادي والإنمائي وإفريقيا والشرق الأوسط وفد بلاده، بمشاركة جاجوش بييخوفياك، وزير الدولة والمفوض الحكومي للاستثمارات الأجنبية بوزارة التنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا البولندية، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.

وتضمنت المشاورات، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الاثنين، التباحث حول الموضوعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والدور المصري خلال الأزمة الأخيرة في وقف إطلاق النار، ومساعي إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن الأوضاع في ليبيا وسوريا، وعلاقات مصر مع تجمع دول الفيشجراد، وآخر تطورات عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.