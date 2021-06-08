شكرا لقرائتكم خبر عن لبنـان.. عـون يوافـق علـى قـرض لاسـتيـراد الوقـود لتوليـد الكهـربـاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”- وكالات:

وافق الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، على قرض استثنائي بما يصل إلى 200 مليون دولار لشركة الكهرباء التابعة للدولة، كي تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات، من خلال إعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استناداً إلى القانون الذي أقره مجلس النواب، وقت تحدثت مصادر لبنانية عن اتصالات مكثفة لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعطى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مهلة أسبوع أخير، للتوافق حول تشكيل الحكومة، وبعدها سيكون له حديث آخر.

أولوية الإصلاحات

وأبلغ عون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور فريد بلحاج، خلال لقائه، امس الاثنين، أن «أولى المهمات التي ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمها استكمال التدقيق المالي الجنائي لأن لبنان لا يقوم من أزمته الراهنة إلا بتحقيق الإصلاحات». وعرض عون مع بلحاج للتقرير الذي أعده البنك الدولي مؤخراً، والذي وصف فيه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين «الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالمياً، منذ أواسط القرن التاسع عشر»، مشيراً إلى أنه «لو وضعت أزمة النزوح السوري وتداعياته في التقرير لكان الوضع أسوأ». ولفت عون إلى أن «التقرير أحيل إلى المراجع والهيئات المعنية لدراسته وإبداء الملاحظات».

سلفة الكهرباء

من جانب آخر، وافق عون على استصدار الموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات مستنديّة لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، من خلال إعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استناداً إلى القانون الذي أقره مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحد أقصى قدره 300 مليار ليرة. وتأتي موافقة عون على القرض بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، وكبار صناع السياسة الاقتصادية لتذليل العقبات التي أخّرت صرف الأموال، بحسب ما ورد في بيان رسمي. وكان البرلمان وافق على القرض في مارس/ آذار لكن لجنة أعادت النظر في مشروعيته.

وعلى الصعيد الحكومي، ذكرت مصادر لبنانية أن هناك اتصالات جارية مع كل من رئيس الحريري وباسيل​، مشيرة إلى أن الاتصالات تركزت بالنسبة للأول حول ضرورة حل مشكلة الحكومة مع عون، بينما تركزت مع الثنائي حول ضرورة عدم تعقيد الأمور​، وحضت باسيل على التعامل بإيجابية مع مبادرة بري​، إذ «يجب عدم ترك المناخات السلبية تتحكّم في المشهد». ونقلت المصادر عن بري قوله إنه أعطى «سعد الحريري وجبران باسيل مهلة أسبوع أخير، وبعدها سيكون لي حديث آخر».