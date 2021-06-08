شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء سابقون يحثون «السبع» على توفير اللقاحات للدول الفقيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث زعماء سابقون «مجموعة السبع» على تمويل حملات تطعيم عالمية، للوقاية من فيروس كورونا، لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم، فيما بدأت إسبانيا الموئل السياحي الأوروبي الضخم أمس الاثنين، فتح أبوابها لاستقبال السائحين.

أمل بعهد جديد

وأطلق الزعماء السابقون المناشدة بمناسبة قمة المجموعة التي تبدأ في انجلترا يوم الجمعة، ويجتمع خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان. وقال الزعماء السابقون في رسالتهم لمجموعة السبع، إن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن2021 قد يبشر بعهد جديد. وجاء في الرسالة أن «الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليس عملاً خيرياً بل يصب في المصلحة الإستراتيجية لكل بلد».

توفير 30 مليار دولار

ومن بين الموقعين على الرسالة، جوردون براون وتوني بلير، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، و15 زعيماً إفريقياً سابقاً.

وقال الزعماء السابقون إنه ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين الذين وجهت لهم الدعوة للقمة، ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين، لمحاربة الوباء في أرجاء العالم.

وتزامنت المناشدة مع استطلاع لمنظمة «انقذوا الطفولة» الخيرية أشار إلى وجود دعم عام قوي في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، لتوفير 66 مليار دولار مطلوبة للتحصين من الوباء على مستوى العالم.

إسبانيا ترحب بالسياح

فتحت إسبانيا حدودها أمام المسافرين من كل أنحاء العالم أمس الاثنين، على أمل أن يؤدي تدفق الزوار إلى تنشيط قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء جائحة كوفيد-19.

وهذه الخطوة تطلق ما يأمل كثر بأن يكون موسم سياحة صيفية مزدحماً في أوروبا، حيث ترتفع معدلات التلقيح في كل أنحاء القارة.

وصباح أمس الاثنين، مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن رؤية سياح من ألمانيا وإيرلندا وبلجيكا يمرون عبر بوابات الوصول في مطار ملقة.

وحطّ ما لا يقل عن 20 رحلة جوية دولية صباح الاثنين في أهم مركز سياحي في منطقة الأندلس (جنوب).

وكان الزوار الذين وصلوا إلى منتجع ملقة الإسباني المشمس سعداء، لأنهم تمكنوا أخيراً من الذهاب إلى شاطئ البحر، بعد أكثر من عام من عمليات الإغلاق والحظر المرافق لها.

وقالت المصممة الإيرلندية جيليان فورد التي وصلت من دبلن الممطرة بعد تلقيحها الجرعة الثانية من اللقاح: «نحن متحمسون ومسرورون جداً. نحب إسبانيا والشمس والطعام وكل شيء يتعلق بها».

لقاح أو فحص سلبي

وبموجب القواعد الجديدة، ترحب إسبانيا اعتباراً من (أمس) الاثنين بالزوار الذين مر على تلقيهم اللقاح بالكامل، 14 يوماً على الأقل.

والآن أصبح يمكن للأوروبيين غير الملقحين الذين كان بإمكانهم دخول إسبانيا سابقاً عبر إبراز اختبار بكوفيد-19 نتيجته سلبية أجري خلال 72 ساعة، الخضوع لاختبار مستضد أقل كلفة خلال 48 ساعة قبل السفر، بدلاً من ذلك.

وكانت إسبانيا التي تعتمد بشدة على قطاع السياحة، من أكثر الاقتصادات الغربية تضرراً بالوباء، إذ شهدت انخفاضاً بنسبة 10,8 في المئة في إجمالي الناتج المحلي عام 2020.

وحدّدت الحكومة الإسبانية هدفاً يتمثل في جذب 45 مليون مسافر بحلول نهاية العام. لكن بحلول نهاية إبريل/نيسان، لم تستقبل البلاد سوى 1,8 مليون زائر، وفقاً لإحصاءات رسمية. ومع ذلك، ما زال العاملون في قطاع السياحة يأملون في ارتفاع عدد الزوار في الصيف.

انتعاش النشاط السياحي

وفي كل أنحاء البلاد، من كوستا ديل سول إلى جزر الكناري، أعادت الفنادق والمطاعم فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق، وأعادت شركات الطيران تشغيل رحلات كانت قد توقفت في ذروة الوباء.

كذلك، بدأت إسبانيا السماح للسفن السياحية بدخول موانئها مجدداً، اعتباراً من يوم أمس الاثنين.

ورغم تخفيف إسبانيا للإجراءات، فإن المملكة المتحدة، وهي سوق سياحي ضخم للبلاد، لم تُزل إسبانيا من قائمة البلدان التي يرتفع فيها خطر انتقال كوفيد-19. وهذا يعني أن المسافرين البريطانيين سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم إلى الوطن، بالإضافة إلى دفع تكاليف اختبارات كوفيد-19 الباهظة.