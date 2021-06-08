شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. مطالبات بمحاسبة «النائب المفصول» على تهديداته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً بفض الدورة الطارئة لمجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، بدءاً من بعد غدٍ الخميس،فيما تصدرت مطالبات بمحاسبة النائب المفصول من البرلمان أسامة العجارمة لإصراره على «التهديد الدموي»، أمس الاثنين، في حين يؤدي بديله عن دائرة لواء ناعور «الخامسة» في عمّان القسم الدستوري غداً الأربعاء.

وأجمعت شخصيات سياسية وقانونية وبرلمانية وإعلامية وعشائرية على ضرورة وضع حد لمقاطع فيديو يظهر فيها «النائب المفصول» ملوحاً بالسيف والسلاح الناري وهو يطلق خطابات ب«قطع الرؤوس» و«حرق عمّان» ويدعو للتمرد بالقوة على مؤسسات الدولة والرجوع ل«زمن العصور الوسطى» و«التمادي على النظام الاجتماعي» وتحدثه عن رغبته «في التخلص من ملك البلاد» في تصعيد غير معتاد.

واستهجن متفاعلون بشدة استعراض العجارمة ما نعتوها ب«بطولات وهمية» وسط مجموعة من مؤيديه وتلويحه بقتل من وصفهم «الجبناء» في إشارة إلى من يخالف توجهاته وإحاطته بمرافقين يحملون أسلحة ودعوته إلى «تغيير النشيد الوطني».

وقال الخبير الدستوري ليث نصراوين إن العجارمة فقد الحصانة بمجرد فصله، ويمكن ملاحقته قضائياً ومحاكمته إذا حركت جهة تمثل الحق العام دعوى ضده تتعلق بالمساس بالأمن والسلم الوطني.

وذكر العميد المتقاعد رئيس محكمة أمن الدولة السابق فواز البقور أن «التحريض على الدموية» وتأجيج الفتن والظهور بالسلاح والتلويح بالقتل وسط تجمهر غير مشروع تعتبر جريمة تمس الأمن وتصل لإمكانية المحاكمة وفق قانون منع الإرهاب.

«لجنة إصلاح» ملكية

انتقد النائب عمر العياصرة خطابات العجارمة ووصفها بأنها شوفينية ومتطرفة ومتمردة .

وكشف عن التحضير لإعلان لجنة إصلاح ملكية يتصدرها رئيس وزراء أسبق وتضم بين 80 و90 عضواً تعمل على نظام المجموعات ولا يقتصر دورها على تعديل قوانين سياسية في مقدمتها الانتخاب والأحزاب وإنما بحث العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وشدد النائب حسين الحراسيس الذي تبنى مذكرة فصل العجارمة على وجوب «وضع حد لكل من يسيء للنسيج الوطني والعشائر والنظام العام من باب اعتلاء صهوة محاربة الفساد».وقال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة

«إن هذا الخروج عن القانون يجب أن يعالج بإنفاذ القانون وتطبيقه وعلى كل من يخالفه أن يكون أمام مسؤولياته ويحاسب على ما صدر منه».

وقال رمزي العجارمة في كلمة وجهها لأهالي لواء ناعور «أتشرف بأن أكون ممثلكم في المجلس النيابي التاسع عشر لأكون الخادم المخلص لوطني ومليكه راعي المسيرة» مؤكداً العمل على تحقيق إصلاح سياسي كما نادى الملك.

هدوء حذر في «أم البساتين»

ميدانياً، تواصل الهدوء الحذر في منطقة أم البساتين التابعة للواء ناعور حيث يُعتقد أن «النائب المفصول» يتحصن بين بعض مناصريه .