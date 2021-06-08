شكرا لقرائتكم خبر عن مناوي يؤدي اليمين الدستورية حاكماً لإقليم دارفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أدى اليمين الدستورية،أمس الاثنين،أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم مني آركو مناوي حاكماً لاقليم دارفور، بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس القضاء بالإنابه عبد العزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي،فيما قال مقرر الوساطة ضيو مطوك أن الوساطة أجرت مشاورات مع أطراف العملية السلمية وتم الاتفاق على مراجعة بعض المواقف في مسودة الاتفاق الإطاري.

وقال مناوي،عقب أداء القسم، إن في مقدمة أولوياته، السعي لايقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والإدارات الأهلية وولاة الولايات وأعيان دارفور. وترحم مناوي على أرواح الضحايا في ولايتي جنوب وغرب دارفور، معرباً عن أمله في أن تكون ما شهدته الولايتان يمثل آخر الأحداث الدامية في الاقليم.

وأشار الى أن إدارته ستولي اهتماماً كبيراً بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلى مناطقهم.

ودعا الحكومة والموقعين على اتفاق جوبا للسلام ، إلى تنفيذ الاتفاق وإقناع حاملي السلاح بالانضمام إلى ركب السلام.

إلى ذلك، استأنف وفدا الحكومة والحركة الشعبية «شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، أمس في جوبا، جلسات التفاوض المباشرة، وذلك في أعقاب قرار الوساطة الجنوبية تمديد المفاوضات لأسبوع آخر.

وقال ضيو مطوك مقرر الوساطة ، إن الوساطة أجرت مشاورات مع أطراف العملية السلمية، تم خلالها التوافق على مراجعة بعض المواقف في مسودة الاتفاق الإطاري، والتوصل لمعالجات في ما يتصل بملف الترتيبات الأمنية، من بينها الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة للوصول إلى صياغة موحدة ومفهوم مشترك بشأن الترتيبات الأمنية.

وأوضح أنه تم حسم الكثير من القضايا الخلافية حول النظام القضائي، وتبقت قضية واحدة تم تكليف لجنة بمراجعتها ومعالجتها.

وقال إن الجلسة حسمت معظم نقاط الخلاف بشأن مفوضية التقييم والمتابعة.

وطالب مطوك أطراف العملية السلمية بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، مؤكداًَ أن الوساطة لن تقبل بمراجعة إعلان المبادئ.