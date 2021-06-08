شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو الحوثيين إلى اغتنام الفرصة لوقف الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الإثنين، مع وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، جهود السلام الإقليمية والدولية لحل الأزمة في اليمن. وأكد الطرفان في اللقاء الذي عقد في مسقط، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها وتعزيزها إلى مستويات أفضل في مختلف المجالات التي تهم الشعبين.

وأشاد ابن مبارك، بالدور الكبير الذي تلعبه السلطنة وسعيها لتحقيق التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر ودفعها بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وآثارها الإنسانية، رغم التعنت والصلف الذي تبديه ميليشيات الحوثي في كل مرة وآخرها ارتكابها مجزرة ضد المدنيين العزل في محطة وقود بمأرب وإطلاق طائرات مسيرة مفخخة على الأراضي السعودية في خميس مشيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية. وأضاف أن هذه الميليشيات تؤكد عدم جديتها في التعاطي مع الجهود الاقليمية والدولية لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال ابن مبارك «من الأهمية أن تغتنم الميليشيات الحوثية تلك المبادرات المتتالية لإحلال السلام وعدم تفويت الفرصة لما فيه مصلحة الشعب اليمني على ما سواها من الأجندات الأخرى وتحقيق الأمن والسلم في اليمن والمنطقة»، بينما أكد وزير المكتب السلطاني موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن. ولفت إلى استمرار السلطنة في القيام بدورها الأخوي الصادق في الدفع بالعملية السياسية لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية. وأكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها وتقديم كافة أوجه الدعم لبلادنا في مختلف المجالات.

على صعيد آخر، قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس ، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني، في حين استهدف طيران التحالف تعزيزات للميليشيات، شمالي محافظة الجوف، شمال البلاد.

وذكر موقع «سبتمبر نت» الاخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت، أمس، أثناء محاولة مجموعة من الميليشيات التسلل باتجاه جبال «الزهور»، و«الرقيب الأبيض»، في جبهة الخنجر الاستراتيجية.

ونقل الموقع عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية أن قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية تعاملوا مع محاولة تسلل العناصر الحوثية، التي أرادت من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات الميليشيات القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.