شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات دولية لتفجير سبها.. وتحذير من تقويض الاستقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت الولايات المتحدة ومصر، في بيانين منفصلين، التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، واستهدف، نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، وحذرتا من قوى تسعى إلى تقويض استقرار ليبيا، فيما جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تأكيده أهمية إجراء مصالحة وطنية، وإخراج المرتزقة، وتوحيد المؤسسات.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، إن واشنطن تدين بشدة هجوم سبها ، مشيرة إلى أن «التفجير المميت» يشير إلى أن هنالك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا.

وأكدت، أنها ستقف مع الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار.

ودانت مصر،بأشد العبارات «الهجوم الإرهابي»، متقدمة بخالص تعازيها لليبيا، حكومة وشعباً.

وأكدت مُجدداً وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، مشيراً إلى أن أحد مسلحيه ويُدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش الأحد بسيارة ملغومة.

لجنة لجمع المعلومات

وقرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب؛ لجمع المعلومات عن عملية التفجير، وكشف المتورطين فيها وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

وجدد الرئاسي إدانته للهجوم ،مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.

الدبيبة: حربنا ضد الإرهاب مستمرة

بدوره، استنكر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التفجير، واصفاً الحادث بالعمل الإرهابي الجبان.

وتوعد الجناة، قائلاً: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت».

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تأكيده أهمية إجراء مصالحة وطنية، وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات.والتقى المنفي، أمس، أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار؛ لبحث دعم خريطة الطريق.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن 13 دائرة انتخابية، أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين.

وجدد تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». (وكالات)